"Fue inesperado": Hija de Felipe Viel fue destacada por diario inglés The Sun por su candidatura a Miss Chile

¿Qué pasó?

La modelo chilena Celeste Viel, hija del connotado animador nacional Felipe Viel que triunfa en Estados Unidos, fue destacada por el diario inglés The Sun debido a su candidatura al Miss Universo Chile.

El mencionado medio durante el reciente fin de semana publicó un artículo donde aparecen dos fotografías suyas y una nota con el título “So Merry, Celeste”.

Celeste y su candidatura al Miss Chile

Consultada por las razones de su arribo al célebre tabloide británico, Viel contó a Las Últimas Noticias que lo atribuye a la autora de las dos fotografías que acompañan la nota: Vivian Arthur. En ambas postales, la modelo posa para el lente en traje de baño.

“Vivian Artur es muy prestigiosa acá (en Estados Unidos) y es común que su trabajo trascienda a otros países. Las fotos se hicieron en Miami Beach, con un team de estilistas y maquiladores muy talentosos”, comentó.

“Se contactaron con la fotógrafa, porque le gustaron las fotos. Se inspiraron con la historia y las publicaron. Le pidieron permiso”, cuenta la chilena.

“La verdad fue inesperado, pero no me sorprendió que saliera el reportaje, porque he realizado trabajos en distintos países. Lo que sí me sorprendió que fue que hablaran de mi participación en el Miss Universo Chile”, cerró la modelo.

