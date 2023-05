Angie Alvarado revela que perdió un embarazo en Australia: "Un momento súper doloroso en mi vida"

15 may. 2023 - 15:30 hrs.

La influencer y exparticipante de programas reality, Angie Alvarado, reveló a través de un programa virtual que vivió la pérdida de un embarazo recientemente, en Australia.

Recordemos que Angie vive en dicho país hace varios años junto a su pareja, Rodolfo Kamke, al cual se mudaron buscando un cambio de vida y mejores perspectivas económicas.

"Perdí un bebé"

En un el espacio llamado Cachai Australia, Angie se confesó e indicó que, "hace dos meses viví un momento súper doloroso en mi vida, fue duro. Perdí un bebé, estaba embarazada, esperando a nuestro primer bebé. Estábamos muy felices, emocionados y vamos al control de los dos meses y no latía su corazón".

Una de las cosas que le impactó a Angie Alvarado tras enterarse de la noticia, fue la frialdad con la que los doctores le comunicaron la noticia.

"Fue como 'pucha, lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Tu bebé no es viable, así que ándate para la casa a esperar la pérdida'", recordó.

Mientras vivía este doloroso proceso personal, en Chile, Angie Alvarado era tema debido a que su madre, Anita Alvarado, tenía un conflicto con Daniela Aránguiz.

"Era un momento tan doloroso en mi vida, mientras en Chile se hablaba tanta mier..., que fue como ‘qué ganas de salir a hablar y desmentir todo’, pero soy una persona súper piola", sentenció.

Muchas personas se contactaron con ella tras ver su nombre nuevamente en la farándula, algo que a ella le molestó de sobremanera. "Es como, 'loco, no me interesa'. Llevo cuatro años acá y arranqué de eso para no estar metida", aseveró.

