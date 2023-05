"Había un cierto riesgo de mi seguridad": Ignacio Achurra confiesa cómo fue su experiencia como constituyente

14 may. 2023 - 18:00 hrs.

Ignacio Achurra, director y actor chileno, se refirió a cómo fue su experiencia como constituyente en la Convención Constitucional que trabajó desde al año 2021 al 2022.

Durante un programa televisivo de CHV, confesó que fue una de las vivencias "más intensas y significativas de mi vida. Yo creo que lo duro fue, por un lado, un grupo de cierta derecha que no quería el proceso y quería sabotearlo desde el día uno".

"Por otro lado, desde la izquierda, también un sector muy herido por la historia del país y que costaba mucho llegar a acuerdos y eso, yo creo, nos hizo a ratos pasarlo muy mal", agregó el actor durante un capítulo reciente de La Divina Comida.

"Dormía tres o cuatro horas"

Achurra también se refirió a cómo el proceso le pasó factura tanto a nivel personal como familiar, sobre todo por las largas jornadas de trabajo.

"Mi primera reunión era a las siete de la mañana y las últimas reuniones del día empezaban a las 11 de la noche. Dormía tres o cuatro horas al día", señaló.

Además, durante ese periodo el actor vivió el nacimiento de su hija, experiencia que no pudo disfrutar completamente producto del rol que cumplía como constituyente.

"Cuando terminó la convención y empecé a reconectarme con mis hijos, me di cuenta de la deuda que tenía con ellos y con mi familia. Fue super heavy", prosiguió.

"Había un cierto riesgo de mi seguridad"

Por último, el actor se refirió a los ataques que recibía de forma diaria y que poco a poco fueron aumentando el nivel de violencia.

"De repente alguien me gritaba en la calle: ‘Devuelve la plata’, no te imaginas las amenazas de muerte", detalló.

"Cuando empecé a darme cuenta de que había un cierto riesgo de mi seguridad personal, ahí dije que me hacía cargo de que era un momento demasiado importante en el país, pero no me arrepiento de la experiencia", finalizó.

