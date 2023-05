"Mi mamá estaba choqueada": El crudo relato de hijas de Carolina Arregui sobre violento asalto del que fueron víctimas

13 may. 2023 - 19:00 hrs.

Durante un programa de televisión, María Jesus Sothers y Mayte Rodríguez, hijas de la destacada actriz Carolina Arregui, relataron el duro momento que vivió su familia tras ser víctimas de un violento asalto en el año 2018.

Las hermanas detallaron lo ocurrido cuando Sothers y Arregui se trasladaban hasta la casa de Mayte para socorrerla por un percance de tránsito.

En el programa televisivo La Divina Comida, Rodríguez expuso la emergencia que sufrió cerca de su casa: "Vi un gato pasar muy rápido y le alcancé a pegar, según yo... Me pongo a llorar y digo 'qué hago, cómo me doy la vuelta acá'. Llamo a mi mamá y le digo: 'Mamá, atropellé a un gato'".

Tras el llamado, Carolina Arregui y su hija menor, María Jesús, acudieron hasta el lugar en el que se encontraba la modelo para ver cómo se podía solucionar el problema.

"Mi mamá estaba choqueada"

“En eso que llegamos yo me bajo y mi mamá empezó a hablar por Facetime con la Mayte, y de repente se estaciona una camioneta gigante atrás y se bajan tres gallos”, contó María Jesús.

“Mi primer instinto de niña fue correr, onda a mi casa. Cuando llegué a la esquina escucho los gritos de mi mamá: ‘Suéltenme, suéltenme, qué están haciendo’, y escuchaba cómo le pegaban”, relató.

“Lo primero que atiné fue correr a la vida gritando como vikinga... Me tiré encima del gallo que le estaba aforrando a mi mamá, le empecé a pegar y llegó otro gallo por detrás. Me pescó la cabeza en el capó y me empezó a pegar con una piedra en la cabeza, yo quedé media aturdida y como ahí no le pudieron soltar el cinturón, se robaron los dos celulares y se fueron”, detalló.

Luego de la violenta situación, María Jesús aseguró que tuvo que ayudar a su mamá a manejar: “Yo dándole indicaciones, derecha, izquierda, mi mamá estaba choqueada, no sabía dónde ir”, finalizó Sothers.

Por su parte, y pesar del traumático momento, Mayte Rodríguez aseguró agradecer que no existieron consecuencias graves. “Lo mejor de todo es que no terminó en nada más que eso”, expuso.