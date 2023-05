"Yo nunca he recibido ni un peso de nada": Sobrina de Pedro Lemebel reclama herencia del escritor

13 may. 2023 - 07:45 hrs.

El recordado escritor nacional, Pedro Lemebel, falleció en 2015 producto de un cáncer de laringe. El autor de obras como "Tengo miedo torero", "Loco afán" y "De perlas y cicatrices", partió a los 62 años.

La herencia de Lemebel, quedó en manos de su hermano Jorge, quien también falleció, pero en 2021. Una de sus hijas, Geraldine Mardones, solicitó una partición de bienes, ya que no ha recibido dinero por el legado de su tío.

La herencia de Pedro Lemebel

Jorge era el único hermano de Pedro y como el escritor no tuvo cónyuge ni hijos a quiénes repartir sus bienes, su familiar más cercano recibió la herencia.

Sin embargo, a raíz de la repartición del patrimonio del autor, surgió un conflicto entre la familia, ya que la sobrina de Pedro, reclama que "nunca ha recibido ni un peso de nada".

"Mientras mi papá estaba vivo, le otorgó un poder a mi hermana Daniela para que ella lo representara y le cedió en vida a ella y mi hermano Jorge dos departamentos ubicados en el barrio Bellavista, que había heredado de Pedro", contó Geraldine Mardones a Las Últimas Noticias.

Conflicto familiar por los bienes de Pedro Lemebel

"Mi hermana no le avisó a la Editorial Planeta del fallecimiento de mi papá, así que siguió recibiendo las liquidaciones semestrales por la publicación de sus obras. Yo nunca he recibido ni un peso de nada. El año 2019 ella patentó la marca Pedro Lemebel en el Registro de Propiedad Industrial", explicó Geraldine.

La mujer asegura que no tuvo buena relación con su padre y luego de un tiempo, la conexión con su hermana Daniela se rompió.

"Yo nací fuera del matrimonio de mi papá. Al año siguiente, él se separó de su esposa y se fue a vivir fuera de Santiago con otra persona, así que nunca tuvimos una relación. Él ni siquiera me quiso reconocer", consignó a LUN.

No se están distribuyendo sus libros

Tal ha sido la repercusión de la disputa, que se llevó a la justicia, ya que, a fines de febrero, Geraldine presentó un requerimiento para el "nombramiento de un juez partidor" ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, representada por un abogado. Con esto, se busca que el tribunal elija un árbitro para "liquidar y repartir los bienes" de Jorge Mardones Lemebel.

"Gracias a las acciones judiciales, en estos momentos no se están imprimiendo los libros de Pedro porque no se han renovado los contratos. En enero ellos me ofrecieron, a través de su abogada, 20 millones de pesos para que yo renunciara a la herencia de mi padre. En abril aumentaron la oferta a 25 millones de pesos. Pero yo quiero la partición de los bienes", cerró la mujer.

