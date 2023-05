"Juntaría sus buenas lucas": La reacción de Daniela Castro ante hombre que le ofreció ser su 'Sugar Daddy'

10 may. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer y cocinera chilena Daniela Castro reveló un inesperado ofrecimiento que le llegó a través de sus redes sociales, de parte de uno de sus fanáticos desde Estados Unidos.

Así lo contó mediante su cuenta de Instagram, aseverando que un sujeto le ofreció una millonaria suma de dinero para convertirse en su "Sugar Daddy".

Este término que viene desde el vocablo inglés, hace referencia a hombres mayores, con grandes sumas de dinero, que buscan a mujeres más jóvenes que ellos para obtener relaciones sexuales u otros tipos de favores, entregándoles un aporte monetario a cambio.

El ofrecimiento a Daniela Castro

En sus historias de Instagram, Daniela subió el mensaje que le envió el misterioso sujeto, presentándose frente a ella como un hombre estadounidense.

"Me gustaría ser tu sugar (daddy), con respeto obvio, puedo darte más de 5 mil dólares al mes con pruebas y todo, para que veas que no es mentira. Muchas gracias", señaló.

Ella, tras tomarle un pantallazo a este texto, redactó con sorpresa: "Buen día. Despertarme con esto, jajaja (...) la gente. Entre las fotos de pies y esto juntaría sus buenas lucas, pero no".

Historia de Daniela Castro

Luego, en otra historia, ante el inesperado ofrecimiento, reconoció que "me incomodé mucho, me imagino que hay gente que acepta y está bien, pero es como WTF ('Qué mierda', en inglés). Amo, porque yo les muestro todas las ofertas que me llegan".

Historia de Daniela Castro

