"Como la vida misma": El aplaudido gesto de Alonso con Soledad con el que concretaron su segunda cita

En el primer capítulo de "Como la vida misma" fuimos testigos de un tierno gesto que tuvo Alonso (Diego Muñoz) con Soledad (Sigrid Alegría).

Ambos se conocieron por Tinder y tras una exitosa primera cita en una cafetería, quedaron de acuerdo para salir una segunda vez, aunque esta ocasión, saldrían de noche por una hamburguesa.

Pero como las cosas pocas veces suceden sin contratiempos, Soledad tuvo que excusarse de ir a la cita, puesto que su hijo menor, Damián (Bastián Hidalgo), tuvo un accidente doméstico que la obligó a llevarlo a la clínica.

El gesto de Alonso con Soledad

Desde el recinto asistencial, luego que él la llamara por teléfono, el personaje de Alegría se excusó y comenzó a realizar una reflexión sobre la pertinencia de tener citas a su edad.

"¿Será una señal de que no hay que tener citas? ¿De qué no hay que hacer cosas como de jóvenes? Alonso, me encantó conocerte, en serio, pero no ha sido un buen día. Y el problema es que en mi vida hay muchos de estos días, es algo muy normal (...) a lo mejor no es el momento", le dijo por teléfono.

Él, lejos de entender esto como un "no", o un fin al romance naciente, decide jugársela y le manda al hospital, hasta la sala donde el niño está haciendo reposo porque no fue una lesión seria, una hamburguesa con salsa barbacoa, teniendo así la segunda cita que habían planeado, esta vez, de forma virtual.

Soledad quedó feliz con la hamburguesa que le envió Alonso

"Igual es raro esto, que esté mi hijo ahí durmiendo en el box, tú ahí en la pantalla, y yo con una hamburguesa de un desconocido de Tinder", le señaló Soledad a Alonso. Él le respondió que pueden convertirse en conocidos, aunque depende de ella.

"Igual ya nos conocimos, nos vimos en el café (...) Tengo una solución, para pasar de estado desconocido a conocido. Hay veces que el viento sopla en contra, pero de repente cambia y empieza a soplar a favor y hay que tomarlo", le dijo, aludiendo a que en las adversidades, como la vivida en la segunda cita, pueden ver una ventaja.

Soledad comiendo la hamburguesa

Ella, toda coquetona, le replicó que "sí, y con lo cambiante que está el clima... ¿Por qué no?". El segundo episodio de "Como la vida misma" ya se encuentra disponible en MegaGO, la app de Mega que reúne todo el contenido de nuestro canal por solo $2.990 mensuales.

