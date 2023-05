Hasbulla fue arrestado en Rusia: Este es el motivo de la detención del conocido influencer

Hasbulla preocupó a sus fanáticos luego de verse involucrado en un confuso episodio. El querido influencer ruso se ha hecho conocido en las redes sociales, a través de diversos videos que lo han llevado a tener millones de seguidores.

En los registros aparece mostrando su particular estilo de vida. Y es que en muchas fotografías se le observa posando con autos de lujo o disfrutando en costosos restaurantes y otros destinos.

Una de las aficiones de Hasbulla pareciera estar vinculada también a la lucha, por sus fotos con, por ejemplo, el luchador ruso Khabib Nurmagomedov.

De hecho, es común ver algunos registros del influencer "golpeando" a otras celebridades, tales como Shaquille O'Neal.

Pero, al parecer, no todo ha sido alegría últimamente para el creador de contenido. Esto se debe a que el pasado lunes 8 de mayo fue detenido por protagonizar un incidente de tránsito, informó El Universal.

El arresto se produjo cuando iba a bordo de un vehículo, acompañado de otros amigos, momento en que "alteraron la vialidad" en Daguestán, Rusia.

Esta infracción a la ley de tránsito se produjo en el contexto de la boda de uno de los cercanos a Hasbulla, lo que generó que la comunidad comenzara a pedir su liberación con frases como "Free Hasbulla" (Liberen a Hasbulla).

Who gonna put money on my books?#FreeBulla pic.twitter.com/gowHsFL0YZ