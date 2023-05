"Estoy pasando por un momento difícil": Aylén Milla reconoce estar viviendo serios problemas de salud

09 may. 2023 - 10:15 hrs.

La influencer Aylén Milla se encuentra atravesando por un delicado problema de salud, lo que ha tenido preocupados a sus fanáticos en Instagram que la siguen desde hace varios años.

A través de una conversación con la conductora de televisión Angélica Castro, Milla confirmó que está con un inconveniente médico, aunque no quiso revelar cuál es.

Ir a la siguiente nota

"No me vuelvo loca con la enfermedad"

"Estoy pasando por un momento difícil que todavía no me siento lista para comunicar. Agradezco la preocupacióm, el respeto... Ayúdame a sobrellevar la conversación, me cuesta un poquito", manifestó durante la plática la trasandina, pidiéndole a Castro que pudiera contenerla al conversar sobre este tema.

Tras unos segundos, Aylén reconoció que "podría bien esconderme, apagar todo y simplemente desaparecer del mundo, pero, por un lado, no lo hago porque, primero, tengo que seguir trabajando. No me puedo esconder en la cama por meses, aunque me gustaría. Estoy sacando fortalezas".

Aylén Milla

"No me quiero esconder y soy una persona muy real y por eso me puse a llorar. Muchas veces no cuento lo que estoy pasando y me cuesta mucho, porque me gusta mucho ser sincera, sobre todo ahora que estoy sola y no estoy atada a ninguna pareja", agregó.

En cuanto a su presente, con el diagnóstico por el cual está aquejada, Milla señaló que "no me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, sino que me enfoco en mis proyectos y en cómo quiero ser feliz después de esto".

La influencer reconoció haber pasado por cambios físicos producto de su enfermedad. "En un momento bajé mucho (de peso) y estuve muy flaca y ahora estoy subiendo, estoy hinchada por ciertas cosas, pero no creo que sean lo más difícil. Para mí, eso ha sido trabajar la fuerza mental a diario por la dificultad que estoy atravesando día a día", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos