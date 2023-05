"Te pareces a la Jennifer Lopez": Karen Bejarano estrena nuevo cambio de look y se llena de elogios

08 may. 2023 - 11:00 hrs.

La cantante y personalidad de la televisión chilena Karen Bejarano, también conocida como "Karen Paola" desde su época de "Mekano", causó furor en redes sociales tras mostrar el que es su nuevo look.

Y es que la intérprete de canciones como "Viva la noche", optó por realizarse un retoque en su cabellera, por el que incluso fue comparada con la exitosa Jennifer Lopez.

El nuevo look de Karen Bejarano

Durante este fin de semana, Karen subió un clip a su perfil de Instagram mostrando todo el proceso desde que llegó a la peluquería, donde fue atendida por sus estilistas de confianza.

Allí, se recortó las puntas y también decidió hacerse un retoque de color, dejando su cabellera aún más rojiza de lo que ya la tenía, gracias a sus visitas hechas con anterioridad.

"Hablemos de hacer un cambio de look sutil, elegante y muy fresco para este otoño (...) con mis amigos hablamos en el mismo idioma creativo y es increíble lo que se logra cada vez que nos vemos en el salón. Los amo", escribió en la descripción.

La publicación se llenó de comentarios de parte de sus seguidores, elogiando su nueva imagen y, además, comparándola con la cantante Jennifer Lopez.

"Regia, galla", "siempre linda", "te pareces a la Jennifer Lopez con ese nuevo look", "me muero lo bella", "qué linda", "he intentado tener ese tono", "qué hermoso el corte, color, todo", "todo lo que haces te queda hermoso", son parte de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

