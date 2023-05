"Laura en América" revela si los casos mostrados en su programa son reales o no

07 may. 2023 - 17:30 hrs.

La presentadora de televisión y abogada peruana, Laura Bozzo, se ha hecho conocida en gran parte de Latinoamérica gracias a su programa "Laura en América".

Este late show buscaba resolver disputas familiares que solían llamar la atención de la audiencia debido a su singularidad, por lo que han surgido diversas dudas respecto a la veracidad de las historias.

Laura Bozzo revela si son reales o no las historias de su programa

Actualmente, la presentadora de televisión conduce el programa "Que Pase Laura" en México, emitido por Imagen Televisión, aunque no cuenta con el éxito de sus producciones anteriores como "Laura en América" o "Laura".

Mediante una entrevista a "Chisme No Like", Laura Bozzo confesó que no puede aseverar que todo lo presentado en su programa sea real.

"En este programa no puedo decir que todo es real 100%. Con cuatro investigadores es imposible y yo no puedo hacer todo sola", señaló.

Asimismo, añadió que "cuando estaba en Telemundo tenía 20 investigadores y en Televisa 25, pero en Imagen tengo cuatro y la verdad hacer algo fiel con tan poca gente es prácticamente imposible", explicó Bozzo.

"Mi objetivo es hacer lo que hice en 'Laura en América', por eso tuvo el éxito que tuvo, toda la base del programa era 100% real. Siento que me están destruyendo lo que yo cree en 'Laura en América' y a mí me duele en el alma", finalizó, para luego aclarar que llevó a México a la que gente que trabajó con ella en su programa pionero en Perú.

Todo sobre Famosos