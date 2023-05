El potente discurso de Shakira: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no"

07 may. 2023 - 12:35 hrs.

La cantante Shakira realizó un potente discurso sobre la fidelidad luego de haber sido galardonada como la "Mujer del año" en los premios Mujeres de Billboard.

Durante el último año, la colombiana lanzó una serie de canciones que hacían alusión al fin de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, quien actualmente tiene una relación con Clara Chía Martí.

Los temas que conformaron la catarsis de la barranquillera fueron "Te Felicito", "Monotonía", la "Sessión 53" con Bizarrap y "TQG" junto a Karol G.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no"

Tras recibir el premio, Shakira efectuó una reflexión que ayuda a empoderar a las mujeres y en la cual se refiere a lo que ha vivido durante el último tiempo.

"Es un año en que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", comenzó diciendo, recibiendo los aplausos del público.

La cantante también sinceró: "¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, más de una vez".

Luego, Shakira continuó indicando que "llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Hay un momento en la vida de una mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de una mujer cuando el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas".

Allí lanzó: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma".

Finalmente, reveló que "cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse".

