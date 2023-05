"Tiene la mirada de Diana": Fans destacan sorprendente parecido entre Charlotte y su fallecida abuela durante coronación

Usuarios de redes sociales, que siguieron a través de la televisión la coronación del rey Carlos III, repararon en el enorme parecido que tienen la pequeña princesa Charlotte con su abuela paterna, la fallecida princesa Diana de Gales.

La hija de Kate Middleton y el príncipe William fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia, llamando la atención, además, por la actitud que tuvo con su pequeño hermano, el príncipe Louis, durante el acto protocolar.

En Twitter, no fueron pocos que, principalmente en inglés, comenzaron a dejar fotos comparando a Charlotte con su abuela.

Incluso, algunos "desempolvaron" imágenes de la niñez de Diana de Gales, mostrando el parecido que las dos tienen en la misma etapa de la vida.

"La manera en que sonríe me recuerda a su abuela", "tiene la mirada de Diana", "tienen las mismas vibras", "es innegable el parecido", "son iguales", "idénticas", "ambas hermosas" son parte de los mensajes que se pueden encontrar en la red social.

Her way of smile reminded me her granny Princess Diana, she had the same shy smile.😍 God bless our little princess and future Princess Royal.#PrincessCharlotte #Coronation pic.twitter.com/Temqwdqa6u