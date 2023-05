"Se muere mi hijo. ¡¿Qué hago?!": Carla Jara revela traumática experiencia durante viaje familiar

07 may. 2023 - 17:00 hrs.

Un complejo momento fue el que vivió la exparticipante de "Mekano" Carla Jara durante un viaje familiar, el cual involucró a su único hijo junto a Francisco Kaminski, Mariano.

La influencer participó de uno de los capítulos más recientes del pódcast conducido por Maly Jorquiera, "Hazte Ver", donde recordó este episodio, asegurando que la afectó tanto que terminó traumatizada.

Según su relato, todo ocurrió cuando en medio de unas vacaciones en Estados Unidos, su retoño sufrió una emergencia médica. "Mi peor trauma, si lo podemos llamar así —porque es en el que estuve trabajando—, es la alergia que tuvo Mariano, cuando tenía un año", partió contando.

"Se muere mi hijo. ¡¿Qué hago?!"

Asimismo, relató que recorrió varios hospitales infantiles del país norteamericano, sin embargo, ningún profesional pudo ayudar al pequeño, ya que el tratamiento de corticoides solo funcionaba por periodos cortos.

"Estaba completamente (inflamado). Se le empezó a inflamar esta zona (bajo los párpados) y obviamente podía tener shock anafiláctico. Se muere mi hijo. ¡¿Qué hago?! ", detalló.

La pareja decidió volver a territorio nacional para poder controlar mejor la situación del niño, pero en el viaje las cosas empeoraron y Carla se desmayó producto de una crisis nerviosa.

Por lo mismo, Kaminski la interpeló: "Me agarró y me dijo 'por favor, reacciona. Es tu cabeza. Tu cabeza no puede ser más poderosa que tú. Por favor, Carla, basta. Necesitamos llegar con Mariano a Chile, a la clínica', y a mí me costaba hablar y todo".

Estas palabras la hicieron reaccionar y calmarse, logrando continuar con el viaje e ir directamente a un centro asistencial para tratar a Mariano.

"Los exámenes a Mariano determinaron que era alérgico a la amoxicilina, porque él estaba con un tratamiento antibiótico. Y el tema es que ahí se me desarrolló el miedo a los aviones“, remató.

