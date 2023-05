Así luce hoy Titi Ahubert: Fue la protagonista del primer escándalo farandulero en Chile

06 may. 2023 - 13:00 hrs.

Corría el año 1999 y una pelea entre Daniella Campos y María Isabel "Titi" Ahubert daba inicio a la farándula en nuestro país.

El recordado "mechoneo", que ocurrió en una discoteca de Santiago, se dio porque ambas modelos se enfrentaban por el entonces exitoso futbolista del Inter de Milán, Iván Zamorano.

Según rememora Publimetro, en 2012, Campos reveló que "nunca le pegue a Titi Ahubert, solo me acerqué y le grité. Yo no soy de las que tira el pelo, le hubiera pegado".

En tanto, el año 2002, la modelo Titi Ahubert tuvo una relación amorosa con Cristián Castro, luego de su paso por el Festival de Viña del Mar.

En una entrevista brindada en 2013 a La Segunda, comentó que "aunque se diga que soy la fundadora de la farándula", no le gusta "opinar de las personas y no tengo derecho a hacerlo".

En esa instancia, también relató que "lo pasé súper bien cuando era una cabra chica, se me dieron hartas oportunidades. Fui modelo de Don Francisco y hasta escribí en un diario político, 'Plan B'. Mi profesor —de periodismo—, Julio César Rodríguez, me ayudó y lo pasé increíble. Ahí fue cuando hice click y dije: 'Se acaba la tele, porque ya no tengo nada que hacer ahí'".



En febrero de 2023, la recordada Titi Ahubert, junto a Paulina Nin y una tercera mujer identificada como Cecilia, acudieron hasta la zona de Portezuelo, en la región del Ñuble, a entregar ayuda a los damnificados por los incendios forestales en el sur de Chile.

En concreto, las amigas cargaron el auto de Ahubert con 400 kilos de alimento para mascotas, además de medicinas para perros y gatos, informó Glamorama.

Así luce hoy Titi Ahubert

