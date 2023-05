"Soy capaz de hacerlo": Exparticipante de 'MasterChef Chile' busca trabajo como niñera en Estados Unidos

02 may. 2023 - 09:15 hrs.

A 5 años de haber participado en la versión chilena de "MasterChef", la finalista de dicho programa culinario, Bárbara Lackington, dio un giro en su vida.

Y es que a sus actuales 23 años, Lackington se fue de Chile a vivir a Miami, Estados Unidos, a buscar nuevos horizontes trabajando como modelo, cuidando niños y, además, buscando una oportunidad en la televisión "gringa". En resumen, como ella misma dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), está viviendo el "sueño americano".

Ir a la siguiente nota

La nueva realidad de Bárbara Lackington

Por estos días, está viviendo en la ciudad de Homestead, en la casa de sus padres, sin un trabajo fijo, por lo que se publicitó como cuidadora de niños.

Bárbara Lackington en "MasterChef Chile"

"Me dijeron que por babysitter (niñera) podía ganar hasta 100 dólares (cerca de 80 mil pesos) por hora. Yo he enseñado matemática a niños durante el preuniversitario, así que soy capaz de hacerlo. Aún no he recibido llamadas, pero espero que pronto ocurra", expresó.

Más allá de esta experiencia, lo cierto es que Lackington tiene una pasión por enseñar, que la llevó a estudiar en 2022 pedagogía en una universidad chilena, carrera que terminó congelando debido a problemas de salud mental que tuvo que lidiar mientras la cursaba.

Bárbara Lackington

"Me fue súper bien el primer semestre, pero me estresé mucho con las pruebas, así que me cerraron el semestre antes (...) he hablado con mucha sinceridad de mis problemas relacionados a la salud mental. Trabajo con mi psicóloga, psiquiatra y nutricionista todo el tema de amarse a sí mismo y el cuerpo. El modelaje es competitivo y yo tengo muchas inseguridades. El día a día para mí es súper difícil", reconoció.

Si bien aún no tiene trabajo como niñera, ya ha hecho ciertos "pitutos" como modelo, gracias a una agencia con la que hizo algunas sesiones de fotos en la playa. Además, ha estado enviando sus videos a Televisa y Telemundo, con el objetivo de que conozcan su carrera en los medios de comunicación.

"Yo soy busquilla, me gusta innovar, quiero viajar y conocer distintas cosas. Me gustan los niños, sí. Si todo sale mal y nada funciona, vuelvo feliz a pedagogía básica. Me encanta enseñar, es una pasión, efectivamente, pero sí me gusta la cocina. No quiero encerrarme a estudiar siete horas para un examen (...) Prefiero aprovechar mi juventud, ganas, energías, chakras y partir con el sueño americano más temprano", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos