Hijo de "Palta" Meléndez trabaja con Marcianeke: "Es una persona muy sensible, muy introvertida"

01 may. 2023 - 08:30 hrs.

Greco Meléndez, hijo del humorista Juan Carlos "Palta" Meléndez, se desempeña como A&R (artista y repertorio), una especie de asistente o consejero de artistas.

Dentro de sus clientes, hay varios músicos urbanos, entre los que destacan Pailita, Standly y Marcianeke.

Ir a la siguiente nota

El hijo del "Palta" pertenece a ONErpm, empresa de distribución musical planetaria con sede en Nueva York en la que se desarrolla como A&R, es decir, debe fichar, negociar contratos y desarrollar la carrera de distintos músicos.

Su relación laboral con Marcianeke

Según explicó Greco, Marcianeke era un cliente con el que siempre quiso trabajar porque quería que cambiara.

"Él venía de otra compañía, entonces fueron conversaciones súper largas. Para mí era muy importante que Matías cambiara su vida, sus hábitos. Y pucha que ha resultado bien", contó a Las Últimas Noticias.

No es primera vez que trabajan juntos, ya que antes Greco había colaborado con el artista en producciones del cantante talquino. "Le había producido unos videoclips hace años, entonces no era un desconocido ni para él ni para su equipo".





Explicó que todo partió por Marcianeke y su intención de tener un cambio en su vida.

"Matías estaba muy consciente de mejorar, fue receptivo total. Hoy Matías está muy bien, le está yendo increíble y en los shows se ve muy bien", prosiguió.

El trabajo de Greco Meléndez con Marcianeke

Greco, que vendría siendo un consejero, afirmó que no está por sobre el músico, sino que busca acompañarlo.

"En ningún caso soy su jefe. Yo no tengo ningún poder sobre el artista. Nuestra misión simplemente es aconsejar desde nuestra experiencia. A mí me gusta ser así porque siento que la tarea es estar con el artista en todas", continuó.

A pesar de que no son mejores amigos, el hijo del comediante expresó que tienen una relación muy cercana. "Soy una persona que simplemente tiene muy buena onda y está disponible para él, y todos mis artistas siempre", dijo.

Finalmente, el hijo del "Palta" habló de la personalidad de Marcianeke, apuntando que "es muy linda persona. Es una persona muy sensible, muy introvertida. No es que tenga esa sensibilidad caricaturesca de que si le dices algo que no le gusta, se ofusca y se pone a llorar. Para nada".

Todo sobre Marcianeke