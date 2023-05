"Me estaba deprimiendo en plena ciudad": Paula Bolatti se fue a vivir a la precordillera para conectar con la naturaleza

01 may. 2023 - 09:30 hrs.

Lejos de la urbe, del ruido de las calles llenas de autos y de la capital, la modelo argentina Paula Bolatti se fue a vivir a la precordillera, específicamente a El Arrayán.

La influencer dejó un departamento de 65 metros cuadrados que arrendaba en la ciudad para mudarse a una tiny house de 35 metros cuadrados.

Ir a la siguiente nota

Bolatti, oriunda de San Francisco, un pueblo ubicado a 200 kilómetros al este de Córdoba, llegó a Chile hace 11 años. Pasó de vivir en un sector rural en su país natal a estar en el área urbana del nuestro.

Cambia departamento por una casa pequeña

Por mucho tiempo vivió en un departamento, sin embargo, nunca pudo acostumbrarse.

"Pasaba harto tiempo en la casa y me arrancaba a la playa los fines de semana. Tenía esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza, alejada del cemento", confesó la exchica reality.

Paula reveló a Las Últimas Noticias qué la llevó a tomar la decisión de cambiar de aires. "No recibir la luz del sol ni en la mañana ni en la tarde me empezó a afectar", sostuvo.

"Me estaba deprimiendo en plena ciudad, empecé a sentir desesperación de querer escaparme todos los fines de semana, pero la pega no me lo permitía, el trabajo en la casa también era los fines de semana", explicó.

De Santiago a la precordillera

A pesar de ser un lugar alejado, cree que tiene buena conectividad con la capital. "El Arrayán me pareció lo más cercano. Estoy a cinco minutos de la Plaza San Enrique y a 10 minutos de la autopista y ahí tengo conexión a todo Santiago", expuso.

La influencer trasandina explicó que vive en una "tiny house. Tiene cocina-comedor, un baño con tina. Arriba está el dormitorio con una terraza, pero abajo también hay terraza. Tiene un jardín delantero amplio, más grande que la casa".

El nuevo hogar de la modelo es de 35 metros cuadrados, más pequeño de su antiguo departamento. Además, cuenta que no tiene wifi ni televisión. "Para distraerme veo mucho Instagram y leo, me gusta harto leer".

Todo sobre Famosos