Debe $93.000: Pamela Díaz fue multada por demorarse "menos de cinco minutos" en pagar estacionamiento de Vitacura

29 abr. 2023 - 17:30 hrs.

La conocida comunicadora chilena, Pamela Díaz, contó que fue multada por demorarse "menos de cinco minutos" en pagar los nuevos estacionamientos ubicados en la comuna de Vitacura, que ahora utilizan el sistema de pago Simple Park.

Según contó Pamela, todo ocurrió al estacionarse en el sector Alonso de Córdova. Al no saber cómo funcionaba el nuevo mecanismo de pago de la comuna, la influencer fue multada y ahora debe una suma de dinero considerable.

"Me han sacado dos partes"

En conversación con Las Últimas Noticias, Díaz detalló que "desde que pusieron el tema de la App, que hay que bajarla, meter la patente y la tarjeta, he tenido problemas".

Hace unos días la influencer ya había hechos sus descargos a través de redes sociales, en los que afirmó que "si hay algo que no soporto es la modernidad. Me estacioné en Alonso de Córdova y tengo que hacer esta cuestión del código que me carga. Me han sacado dos partes, pero lo intentaré, tengo que ser una niña obediente".

En la misma entrevista, Pamela aseguró que subió las historias porque estaba con Mario Velasco (presentador chileno), quien la ayudó y prestó su tarjeta para pagar el estacionamiento. "Ahora le debo $3.000", detalló.

Debe $93.00 pesos

En cuanto a la multa, la comunicadora contó que "Verito", su asistente, se estacionó sin tener la App Simple Park. "Bajamos la aplicación y en menos de cinco minutos en que estábamos haciendo el pago, nos multaron".

"Fueron $93.000 pesos. Es carísimo, por último $20.000 o $30.000 por los minutos que nos demoramos", agregó.

“Falta información, sé que la tecnología está avanzando, pero necesito alguien que me explique, que me diga qué tengo que hacer, nadie te dice nada”, finalizó.