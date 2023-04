"Temor a la pérdida te deja devastado": Pollo Valdivia relató cuando Claudia Conserva tuvo Covid en medio de sus quimios

29 abr. 2023 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Juan Carlos “Pollo” Valdivia contó el proceso que ha vivido su esposa, Claudia Conserva, y toda su familia, luego que a la conductora de televisión se le detectara cáncer.

El complejo panorama se agravó aún más, cuando la exMiss 17 se contagió de coronavirus, en pleno proceso de quimioterapias.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo?

“La situación que vivimos fue tan particular y te deja en estado de shock (el cáncer). Por pudor y no tener certezas ni había mucho que comunicar... Claudia es la mujer de mi vida. Le pregunté ‘¿cómo sigo?, no solo pienses en los niños y en ti, piensa en mí’”, sostuvo en el programa Podemos Hablar.

Añadió que “tuve terror de quedarme solo. La pena era inmedible... El temor a la pérdida te deja devastado... En ese momento no ayuda ni la plata ni nada”.

Consultado por el arribo del coronavirus en pleno tratamiento, dijo que “le llegó con las defensas muy bajas. Era complicado hasta con vacunas puestas. La cuidamos mucho, el bicho igual entró en medio de las quimios y la tuve que llevar al hospital con fiebre... Tener Covid implicaba que se saltaba la quimio y eso complicaba mucho”.

Prosiguió diciendo que “se recuperó rápido y una semana después volvió a la quimio, por su disciplina y dieta salió adelante”.

Finamente, expuso que “mis hijos están bien, porque vieron que su mamá hizo un esfuerzo enorme por quedarse acá”.

Todo sobre Famosos chilenos