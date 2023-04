¿Qué ocurrirá en el matrimonio entre Irene y Mario? Revisa el avance de "Juego de Ilusiones"

28 abr. 2023 - 17:30 hrs.

El próximo lunes 1 de mayo se emitirá un emocionante nuevo capítulo de la exitosa teleserie de Mega "Juego de Ilusiones".

En el avance del próximo episodio se mostró que el strip center está más que listo para albergar el matrimonio entre Irene (Loreto Valenzuela) y Mario (Patricio Achura).

Sofía (Magdalena Müller) y su novio Rubén (Etienne Bobenrieth) llegarán hasta el strip center y se encontrarán con los preparativos, lo que molestará a la hija de Mariana (Carolina Arregui).

Los nervios de Mario

Previo a llegar al altar, Mario se mostrará nervioso y Emmanuel (Félix Villar) le consultará si es que Irene estaba interesada en su dinero, pero el novio aseverará que no.

Luego la novia llegará su traje blanco y radiante para llevar a cabo la ansiada boda.

Mariana le pedirá a su hija Sofía si es que se puede quedar en el matrimonio, pero su hija le dirá "no, mamá, yo no me voy a prestar para este show".

¿Qué ocurrirá en el matrimonio entre Irene y Mario? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones"

