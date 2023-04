"Todavía siento cosas por Jorge": Daniela Aránguiz confiesa el porqué no prosperó su relación con Luis Mateucci

28 abr. 2023 - 10:00 hrs.

Tras el fin de su matrimonio con el exfutbolista Jorge "Mago" Valdivia, Daniela Aránguiz comenzó a salir con el exparticipante del reality show "¿Volverías con tu ex?" Luis Mateucci, sin embargo, la relación no prosperó.

El pasado miércoles, el argentino confesó que ya se rindió con Daniela. "Me cansé. Ella no puede mantener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex", indicó Mateucci.

"Todavía siento cosas por Jorge"

La exchica "Mekano" se refirió a las recientes declaraciones de Mateucci y confesó que aún siente cosas por Jorge Valdivia, quien fue su pareja durante 20 años.

"De Luis puedo decir que le dejo la mejor de las buenas ondas. Yo no me siento preparada para una relación con nombre, estable, con nadie, y se lo dije a él en reiteradas ocasiones, así como también lo dije públicamente", confesó Aránguiz a LUN.

Respecto a Mateucci: "Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él. Es una pena que tenga la necesidad de hacer estas cosas públicas", alegó.

Ante los dichos del argentino, donde apuntaba que Aránguiz seguía pendiente de Valdivia, la panelista de televisión reconoció que "él sabía que yo no estaba preparada para tener ningún tipo de relación como la que él me ofreció. Yo le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge".

En esa línea acotó que le quedan cerca de 10 años para superar su matrimonio con el campeón de América.

"Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años", finalizó Aránguiz.

