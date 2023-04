Eloísa le confesará a Pedro que Marianita es su hija: Revisa el avance de "Hijos del Desierto"

27 abr. 2023 - 23:50 hrs.

El lunes 1 de mayo se emitirá un nuevo capítulo de "Hijos del Desierto", la exitosa teleserie nocturna de Mega.

Las escenas del nuevo episodio mostrarán que Antonia (Paola Volpato) y Cornellius Bormann (Marcelo Alonso) estarán tramando un plan para capturar a Eloísa (María José Weigel), quien permanece escondida en una cabaña de Quintay tras haber sido condenada a cárcel por un aborto clandestino que realizó.

Antonia, luego será encarada por su hijo Gaspar (Jorge Arecheta). El marido de Eloísa habló recientemente con Ortiz (Luis Uribe), que le confesó que su propia madre es quien estaba detrás de los testimonios falsos que permitieron condenar a la doctora.

Allí, Antonia le dirá que Eloísa se ha estado riendo de él todo este tiempo.

La confesión de Eloísa

Eloísa y Pedro Ramírez (Gastón Salgado) mantuvieron un romántico encuentro en la cabaña y luego de esto, llorando, ella revelará un gran secreto que guarda.

"He tratado de llevar una vida que no es la mía. Lo hice pensando en mi hija Marianita, pero no puedo seguir con esta mentira. Es tu hija, Marianita es tu hija", confesará.

¿Qué responderá Pedro Ramírez? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Hijos del Desierto", el cual ya puede ser visto en MegaGO.

Revisa el avance

