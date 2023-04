La emotiva despedida de Angélica Sepúlveda de su novio turco: "Lloramos y nos dijimos hasta pronto"

27 abr. 2023 - 11:00 hrs.

La exchica reality Angélica Sepúlveda vivió un emotivo momento hace algunos días cuando despidió a su novio turco, Gursel Saglam, quien tuvo que realizar un viaje al extranjero.

Sepúlveda utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen con su pareja y entregar una sentida reflexión.

"Nos dijimos hasta pronto"

"Lloramos ayer, hoy nos dijimos hasta pronto con muchos besos y risas, mañana y pasado volveré a llorar, lo sé", comenzó escribiendo en el posteo.

En la imagen, que corresponde a una fotografía de ambos, Sepúlveda contó que pese a que logró que su novio estuviera un mes más con ella, luego se puso en sus zapatos y se percató de la importancia del viaje que efectuó.

"Pude detener tu partida un mes más, pero me puse en tus zapatos y palpé la inmensa alegría de este viaje, era lo que anhelabas desde hace muchos años y estoy muy feliz por ese reencuentro que tendrás", añadió.

Finalmente, señaló: "Te amo y deseo con mi alma que disfrutes cada minuto. Be happy, be happy, be happy, seniseviyorum, prometiste grabar todo y hacer muchos vídeos, debes cumplir, así te sentiré más cerca".

