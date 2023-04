"Estás haciendo el ridículo": El duro emplazamiento de Mariano a Margarita en "La Ley de Baltazar"

26 abr. 2023 - 21:34 hrs.

Quedan los últimos preparativos para la boda entre Baltazar (Francisco Reyes) y Margarita (Amparo Noguera) en "La Ley de Baltazar".

Sin embargo, mientras cada uno de los cercanos se arregla en sus respectivas casas para asistir al tan esperado matrimonio, Mariano (Gabriel Cañas) está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias para que no se concrete.

Así, el hijo mayor de Baltazar se dirigió hasta la casa de la exreligiosa, donde ella estaba preparándose junto a la hermana Clara (Andrea Eltit), para tratar de convencerla de que desista de su amor.

"Estás haciendo el ridículo"

Mariano tocó la puerta de la casa de Margarita. "Ah, es usted", dijo la hermana Clara cuando lo vio. Margarita salió para encontrarse con su sobrino y le pidió que pasara.

Luego de que ambos quedaran solos, Mariano se quitó su sombrero y sus lentes, y dijo: "Vengo a hablar contigo porque quiero pedirte que no te cases".

"Tía, quiero que entiendas, por favor, que entiendas que esto es una locura, que entiendas que estás haciendo el ridículo", añadió severamente.

Luego, profundizó y agregó que "yo creo que tú sabes que la relación que ustedes tienen no va a funcionar nunca. Tú lo sabes y siempre lo has sabido desde que eres muy chica y siempre lo has llevado con dignidad, porque tú sabes que no va a funcionar nunca, nunca".

“Tú misma nos enseñabas que las relaciones que están basadas en las mentiras, con todos estos enredos que hay de por medio, es muy difícil que algo bueno salga de todo esto, y te lo digo también por experiencia propia. No tienes para qué casarte. Te lo estoy pidiendo, por favor, no te cases", sentenció.

"La Ley de Baltazar" se emite de lunes a viernes a las 20:00 horas, solo por Mega, y puedes revivir sus capítulos en MegaGO.

