"¡Paciencia!": Así reaccionó Vale Roth ante comentarios de Daniela Aránguiz y Sabrina Sosa

26 abr. 2023 - 18:00 hrs.

La bailarina Valentina Roth se encuentra en la recta final de su primer embarazo.

La exchica relity contrajo matrimonio por el civil con Miguel de la Fuente, el pasado sábado 18 de marzo, en una íntima ceremonia que contó con la presencia de sus seres queridos.

Ir a la siguiente nota

La exgimnasta ha compartido varios registros de su embarazo en Instagram, e incluso en una publicación que realizó hace pocos días entregó un sincero mensaje a sus seguidores.

"Gracias por apañarme en este proceso tan importante en mi vida y el más bacán por lejos", escribió, anunciado sus 8 meses de gestación.

"Ojalá seas buena mamá"

Recientemente, Valentina Roth efectuó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Fue allí cuando le hicieron llegar el siguiente mensaje: "Hola, Vale, la Daniela Aránguiz dijo en el programa que trabaja 'OJALÁ SEAS BUENA MAMÁ'".

La bailarina no quedó ajena al comentario y entregó una sincera respuesta.

"Ay, no me interesa, de verdad, pero gracias por avisarme", comenzó diciendo, para luego acotar que "es su trabajo. Si en el programa tocan el tema mío, tiene que opinar... creo. Ojalá no haya dicho nada malo".

Luego fue la misma Roth quien contó que en otro programa, "una argentina rubia y con chasquilla habló pestes de mí", haciendo referencia a Sabrina Sosa.

"No sé si la Daniela habló mal, pero esta argentina sí. Es como ¡paciencia! ¿Por qué? ¡Cállate!", finalizó Roth, para luego soltar una risa.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos