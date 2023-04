Camila Recabarren y su incursión en plataformas para adultos: "El material que más solicitan es el casero"

26 abr. 2023 - 16:00 hrs.

La ex Miss Chile Camila Recabarren hace cerca de un mes decidió incursionar en las plataformas de venta de contenido para adultos.

Fue así como se creó un perfil en OnlyFans, donde cobra 15 dólares por ver su contenido; y recientemente se unió a Arsmate, plataforma chilena que también permite vender fotos y videos a suscriptores pagados.

"He monetizado muy bien"

"Llevo solo una semana en esta plataforma, muy poquito, en Only Fans cumplí un mes. He monetizado muy bien, porque —como dijo Shakira—, ya es hora de facturar", explicó a LUN.

Instagram @camilarecabarrenoficial

La modelo de 32 años detalló que "por opción llevaba fuera de las redes casi tres años, me fui lejos de Santiago y pensé que para facturar tenía que estar acá. Sin embargo, estas plataformas nos dan la libertad de seguir creando contenido y decidir estar dónde uno quiere. Arsmate es una página súper profesional, nos paga altiro. Con los poquitos suscriptores que tengo ya me sirve".

"El material que más solicitan es el casero"

Recabarren confesó que pretende crear contenido exclusivo para Arsmate, Only Fans e Instagram. "Son diferentes, entonces es cosa de ponerse creativa; mostramos nuestro cuerpo libremente", acotó.

Instagram @camilarecabarrenoficial

A Arsmate llegó "porque Instagram ya me estaba censurando demasiado, yo no tengo problema con mostrar mis senos y acá sí lo puedo hacer. No tengo límites generalmente en mi vida, todo puede pasar".

En cuanto al contenido que más le gusta a sus seguidores, confesó que: "El material que más solicitan es el casero, no tan producidas. De a poco voy a ir entrando. Mi idea también es juntarme con otras chicas, como 'Leona La Queen'".

