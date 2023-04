"Parece escrita por un niño de 10 años": Expertos analizan la carta que el Mago Valdivia le envió a Daniela Aránguiz

26 abr. 2023 - 04:56 hrs.

¿Qué paso?

Jorge Valdivia se encuentra separado de Daniela Aránguiz y viviendo una nueva relación amorosa, pero recientemente se supo de una carta que el exfutbolista le escribió a su expareja con la finalidad de salvar el matrimonio.

Es así como la propia bailarina reveló a través de una historia de Instagram una misiva, escrita de puño y letra del Mago, en la que este le pide una “nueva oportunidad”.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dice la carta?

El Mago le escribe a Daniela en la carta que vuelvan a conectar en su relación, comenzando con "tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena”.

"Es verdad, fui un verdadero CSM", puntualizó el exfutbolista, agregando que "le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo. Le pido a Dios que me veas y que me creas".

Análisis de expertos

Tras hacerse pública esta misiva, varios entendidos en materia amorosa entregaron su parecer a Las Últimas Noticias sobre lo que Valdivia le escribió a su expareja.

Uno de ellos fue el cantante de música romántica, Pablo Herrera, quien comentó que “no puede ser más honesta desde él, se nota que es para una persona con quien se conocen mucho porque es muy escueto y directo en sus palabras”.

Otra que entregó su impresión fue la escritora María José Viera-Gallo, autora del libro “Química y nicotina”, quien hizo hincapié en que la misiva tiene “muchas fallas”.

“Lo primero es que la llama ‘sexy’. Muy poco creativo para la metáfora de lo sexy que puede ser su amada. Lo segundo es el modo que tiene de victimizarse, muy infantil frente a la culpa”, explicó.

Bibi Mandakovic, conocida como la “Doctora Amor” de Radio Pudahuel fue más severa con los dotes literarios de Valdivia y afirmó que “me gustaría decir que parece una carta escrita por un niño de 10 años, porque está llena de ideas infantiles, de inmadurez emocional”.

“Es una carta que quizás diga la verdad y la quiere, pero creo que más se quiere a sí mismo. No tiene pudor alguno en mandar sentimientos y promesas que no va a cumplir”, cerró la comunicadora.

Todo sobre Daniela Aránguiz