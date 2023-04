¿Mariano se podría casar?: La íntima pregunta de Óscar en el adelanto de "La Ley de Baltazar"

24 abr. 2023 - 22:01 hrs.

Este martes 25 de abril se emitirá un nuevo capítulo de "La Ley de Baltazar", la exitosa teleserie de Mega, protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera.

En el último episodio emitido los personajes estelares, Baltazar y Margarita, finalmente se comprometieron luego de años de tener un amor que parecía imposible.

Sin embargo, este matrimonio podría no ser el único que se vivirá en Cochamó, ya que Óscar (Antonio Altamirano) le hizo una íntima pregunta a Mariano (Gabriel Cañas).

"¿También te parecería ridículo?"

Durante toda la historia, Mariano se ha mostrado en contra de la relación de Baltazar y Margarita, por lo que se encuentra molesto por las intenciones que tienen ambos de casarse.

Justamente le estaba comentando su posición a su pareja respecto a este tema, cuando recibió una interesante pregunta.

"No estoy de acuerdo no más con este matrimonio. Me parece ridículo, simplemente", le dijo el personaje de Gabriel Cañas a Óscar.

Ante esto, Óscar lo mira y expresa: "¿y casarte conmigo también te parecería ridículo?".

¿Cuál será el futuro de esta pareja? Eso se revelará en los siguientes capítulos de "La Ley de Baltazar", que se emiten de lunes a viernes a las 20:00 horas, solo por Mega, y cuyos capítulos puedes revivir en MegaGO.

