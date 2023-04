La nueva vida de Yuli Cagna en España: "En Chile ya se había empezado a poner peligroso"

24 abr. 2023 - 20:00 hrs.

Yuli Cagna, la argentina que se hizo conocida tras su paso por el reality de Mega "¿Volverías con tu ex?", se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida luego mudarse a Valencia, España.

Hace cinco meses que la joven reside en esa ciudad junto a su pareja, José Manuel Alcalde. Pero antes, armó una estrategia que le permitió la residencia definitiva: se mantuvo en Italia durante tres meses para obtener los papeles.

"Mi abuelo, el papá de mi mamá, era italiano, entonces hice la ciudadanía y con eso ya puedo vivir legalmente en Europa", explicó a LUN.

"En Chile ya se había empezado a poner peligroso"

Sobre los trámites que tuvo que hacer para instalarse, afirmó que debió enfrentar algunas trabas, sin embargo, logró arrendar un departamento para vivir junto a José Manuel.

"No nos querían arrendar porque no teníamos nóminas (liquidaciones de sueldo) acá en España", explicó Cagna. Después de un mes lograron su objetivo a través de una inmobiliaria.

Consultada sobre de qué están viviendo allá, Cagna señaló que "tenemos una empresa de suplementos alimenticios que sigue funcionando a distancia y estoy por lanzar una marca de ropa en Chile".

Por otra parte, Yuli reveló cuáles fueron las razones para dejar Chile: "Más que nada por seguridad porque es una ciudad (Valencia) muy tranquila. Por ejemplo, me muevo del gimnasio caminando a las once de la noche y no pasa nada".

Y agregó que "en Chile ya se había empezado a poner un poco peligroso y por lo mismo ya me había ido antes de Argentina".

Finalmente, destacó que eligió el país europeo para vivir debido a que con su pareja son amantes de los viajes. "Pensamos que España es el centro del mundo, de acá nos queda todo mucho más cerca", manifestó.

