"Dormí en el suelo, no tenía nada": Américo se sincera sobre los problemas que tuvo con el alcohol

Hace un par de años, el cantante tropical Domingo Vega, mejor conocido como Américo, reveló que hizo un cambio radical en su estilo de vida: dejó de fumar y de beber alcohol.

Tras sufrir las consecuencias de sus adicciones, actualmente el intérprete nacional aseguró que esa etapa ya quedó en el pasado, aunque reconoció que el proceso no fue fácil.

Las declaraciones de la voz de "Te vas" surgieron durante una entrevista con Martín Cárcamo, que se emitirá pronto en televisión, donde abordó diversos aspectos de su carrera y de su vida personal.

"Dormí en el suelo, no tenía nada"

En este contexto, se sinceró respecto a sus problemas de alcohol, afirmando que lejos de solo beber en instancias sociales, se comenzó a apartar de su entorno. De hecho, estuvo separado de su esposa, María Teresa Órdenes, en 2020

"Me fui de la casa, me fui a mi oficina, ahí seguí con el chupe (beber). En la oficina, llorando las penas, haciéndome la víctima también”, confesó.

Asimismo, detalló que a raíz de esta situación y sus problemas económicos "dormí en el suelo, con mal comer, no tenía nada, empecé a vender discos piratas, entonces ahí estaba la pena".

Según Américo, ahora el panorama es completamente distinto, ya que no deja que su carrera musical afecte su vida personal. "Por eso también hoy me saco lo más rápido posible la ropa de Américo, me desmaquillo, ducha, y soy Domingo, otra vez", sostuvo.

Finalmente, manifestó que "no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada (de alcohol), pero ahora toca lo otro importante, que es mantener esos cambios".

