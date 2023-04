Rodrigo Villegas se emociona hasta las lágrimas al hablar de la muerte de su padre: "Se despidió en un sueño de mí"

24 abr. 2023 - 10:00 hrs.

Pese a su característico sentido del humor, el comediante Rodrigo Villegas rompió en llanto al hablar de la muerte de su padre, que lo sorprendió en plena grabación del programa "Morandé con Compañía".

El ganador de ambas gaviotas en el Festival de Viña del Mar 2023 tuvo una íntima conversación con Martín Cárcamo en el programa "De Tú a Tú" de Canal 13, donde recordó este difícil episodio.

Luego de mostrar las inmediaciones de su casa en la comuna de Litueche, en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Villegas comentó que su progenitor falleció producto de un cáncer de pulmón.

"Él se despidió en un sueño"

En este contexto, profundizó sobre la estrecha relación que ambos mantenían. "La última enseñanza que me dejó es que uno puede hacer lo que sea en cualquier momento, nunca es tarde", afirmó.

Esto porque el hombre "se inscribió para terminar la enseñanza media a los 64 años, cinco o seis meses antes de que se fuera. De verdad me sorprendió eso, lo encontré un tremendo ejemplo de superación".

Luego, Rodrigo detalló cómo fue el momento en que se enteró de la partida de su padre mientras trabajaba. Lo contactaron por celular y partió raudo a la clínica: "Alcancé a llegar, mi papá giró la cabeza y me vio, me esperó".

Al respecto, reflexionó diciendo que "él se despidió en un sueño de mí. Yo no sé si estaba soñando o no, pero una noche entraron dos personas de blanco a mi pieza y me colocaron un paño en la cara, pero yo aún seguía viendo. Entraba mi papá, se sentaba al lado mío en la cama y conversábamos mucho rato".

Respecto a este diálogo, que poco recuerda, indicó que "se me quedó una frase: '¿Así que viniste a la casa de los frutos antes de venir para acá?'. Nunca he entendido qué significa". Finalmente, remarcó que su carrera de stand up la comenzó en homenaje a su padre.

