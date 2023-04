"Es precisamente lo que quería": Mafe Bertero deslumbró con su atuendo intervenido en Coachella

22 abr. 2023 - 19:00 hrs.

La actriz e influencer chilena Mafe Bertero no deja de sorprender en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

La joven de 20 años, nacida en Quillota, ha viajado por Argentina y Brasil para asistir a las distintas versiones del Festival Lollapalooza, pero no se quedó solo ahí, ya que también viajó a Estados Unidos y se hizo presente en Coachella.

Fue en este último lugar donde la afamada actriz pudo lucir un particular body intervenido, el que tiene como inspiración la campaña que está llevando a cabo una famosa empresa de bebidas.

"Es precisamente lo que quería"

Mafe dijo a LUN que "estoy haciendo una campaña con Coca-Cola, así que he podido ir al Lollapalooza de Argentina y Brasil (en marzo), y para todos los viajes he intentado hacer cosas distintas y así mis seguidores se entretienen con lo que van viendo".

"Para Coachella no me quería hacer ilusiones porque era solo una posibilidad y literal que solo tuvimos una semana para preparar todo, pero con Carlitos ya teníamos en mente cómo elevaríamos el nivel respecto a lo que ye veníamos haciendo con los looks", agregó.

De esta forma, la actriz y estudiante de periodismo explicó que las diseñadoras chilenas Fernanda Salas y Fernanda Paredes, de Misster Clothes, crearon una prenda "que la amé desde que la vi terminada".

"Una polera larga tipo vestido verde que pasó a ser un body que tiene un toque futurista, pero además muy de estrella pop. Eso es precisamente lo que quería, que los cambios en las prendas fuesen radicales en la intervención de la ropa y dar visibilidad al talento nacional", detalló.

"Quedó como una mezcla entre body y arnés, ocupamos una base lisa donde incluimos la parte estampada del vestido. Como la prenda no era de un material que diera mucho, la modificamos para que fuera algo más sobrepuesto, porque la idea es que quede ceñido al cuerpo", cerró.

