"Le quedó súper": Christell Rodríguez sorprendió a sus seguidores con radical cambio de look

22 abr. 2023 - 14:00 hrs.

La popular cantante chilena, Christell Rodríguez, dejó a sus seguidores impactados, al exhibir un look completamente nuevo y diferente.

Christell publicó un video en su cuenta de Instagram mientras estaba en la peluquería, donde mostró su transformación con un "antes y después".

El cambio de look

Específicamente, la cantante dijo adiós a su cabello largo y a su tono cobrizo que había mantenido durante varios meses, para reemplazarlo por uno de cabello "chocolate", lo que equivale a un castaño oscuro y vibrante.

Antes

Después

Además, como puede observarse en el video que ya acumula más de 31 mil likes, el nuevo color de cabello vino acompañado de un moderno corte, más liso y con menos longitud, con capas y un flequillo largo acorde a la moda invernal.

Este cambio de look no dejó indiferente a sus seguidores, quienes le dejaron comentarios como "guapa", "regia", "hermosa", "le quedó súper", "ese sí que es cambio", "hermoso pelíto natural y hermoso", y "me encantó ese cambio".

