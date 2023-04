Aline Kuppenheim revela porqué dejó las teleseries hace 18 años: "Es una etapa que ya fue"

21 abr. 2023 - 13:30 hrs.

Una de las actrices de teleseries más recordadas de fines de los 90 y los primeros años del 2000 es Aline Kuppenheim.

La inolvidable "Joyita" de 'La Fiera' también participó en producciones como 'Marrón Glacé, el regreso', 'Destinos cruzados', 'Entre medias' y 'Montecristo'.

La actriz dejó las teleseries hace ya 18 años y desde entonces se ha dedicado a la creación teatral y a nutrir su carrera en el cine y en las series, con actuaciones en películas como 'Una mujer fantástica' y '1976'; además de series como '42 días en la oscuridad', inspirada en el caso de Viviana Heager.

Aline Kuppenheim y las teleseries: "Es una etapa que ya fue"

En conversación con "Reyes del Drama", la actriz se refirió a su extinto paso por las teleseries.

"Yo me alejé del mundo las teleseries hace 18 años. Fue porque para mí era una etapa, yo me había proyectado no mucho tiempo en televisión para poder realizar mis proyectos que me llevaron a querer estudiar teatro y que tienen que ver con la creación teatral, las marionetas, y que se volvió incompatible con el mundo de las teleseries", explicó.

Los proyectos a los que se dedica actualmente son "menos masivos, pero es un trabajo que para mí tiene mucho sentido hacer. De repente, puedo hacer una película, una serie, que no me tome un año completo como la teleserie", aseguró.

En esa línea, también precisó que: "Dedicarse a lo que yo me dedico es incompatible con los tiempos de las teleseries. Aprendí mucho de las teleseries, pero para mí es una etapa que ya fue".

Sus nuevos proyectos

En la conversación, Aline Kuppenheim también reveló que podrá ser vista próximamente en pantalla, ya que será parte de una película que se estrenará el próximo año y de una serie que conmemorará los 50 años del golpe de Estado.

"Hay una película que va a estrenarse el próximo año, que es 'Quizá es cierto lo que dicen de nosotras' de Sofía Gómez y Camilo Becerra, y una serie que va a salir en televisión en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que empezamos a grabar en unos pocos días más", finalizó la intérprete nacional.

