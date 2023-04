Solo podía comunicarse con los ojos: Este es el síndrome con que vivió Alberto Vega por 17 años tras un grave accidente

20 abr. 2023 - 19:00 hrs.

El actor chileno Alberto Vega Salvadó falleció el miércoles 19 de abril, a los 72 años de edad.

"Era una persona deliciosa, con un finísimo sentido del humor, muy culto, muy estudioso. Era músico. Era un agrado ser su amigo y lo disfruté hasta el último minuto, yo lo iba a ver hasta el final de sus días", contó su amigo desde la escuela de teatro de la UC, Cristian Campos, a Culto.

Alberto, que fue parte de producciones nacionales como "La Madrastra" y "Top Secret" y que además se desempeñó como profesor de teatro, tuvo un giro radical en su vida luego de un accidente que sufrió en 2006.

Salió a andar en su bicicleta nueva y sufrió un trágico accidente

La mañana de un domingo de marzo de 2006, Alberto Vega salió a andar en su nueva bicicleta por el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, acompañado por su perro.

"Fue en la mañana de un domingo cualquiera. Había ido a hacer ejercicio a San Carlos de Apoquindo. Andaba en una bicicleta nueva. La compré en Sparta. Era algo más barata que las habituales, pero no mucho más. Tenía los mismos elementos. Iba rápido en bajada. De pronto, un gran silencio. Cuando ¿volví? No tenía voz ni movimientos. Soy actor: me quitaron mis instrumentos", relató en su libro biográfico "Mírame a los ojos", publicado en 2013.

Con mucha tristeza despedimos a nuestro compañero Alberto Vega 💐🤍



Nada te detuvo, Alberto. Hoy, tus compañeros y compañeras sabemos que a pesar de tu partida, seguirás avanzando sin parar, sin nada que te detenga. pic.twitter.com/MYvcy8nUg6 — Chileactores (@Chileactores) April 20, 2023

Solo podía mover los ojos

El accidente, según indican en Culto, provocó que el actor, de 55 años en ese entonces, fuera diagnosticado con el extraño síndrome de locked-in o de enclaustramiento, el cual se caracteriza por una parálisis completa de los músculos voluntarios con excepción de los ojos.

En concreto, Alberto estuvo consciente durante los 17 años que vivió con este síndrome, pero el único movimiento corporal que podría realizar era mover los ojos, lo que permitió que pudiera comenzar a comunicarse con un innovador computador que le permitía escribir con la mirada.

"Me ha ayudado mucho, me ha dado herramientas para comunicarme con mi entorno con más facilidad. A veces cansa y frustra. El sistema sigue mi ojo y marca la letra donde me detengo, pero el ojo se mueve mucho o pestañeo. Sin embargo, después de ver los resultados, vale la pena el esfuerzo", relató a La Tercera en 2011.

Nuestro querido colega, profesor y amigo Alberto Vega Salvadó, se ha ido 🌹



Su memoria vivirá por siempre en nuestra Escuela, Facultad y @TeatroUC, espacios que fueron su casa y donde Alberto hizo lo que más le gustaba: actuar y enseñar a los que hoy lloramos su pérdida ♥️ pic.twitter.com/dHQhhkbzJR — Facultad de Artes UC (@FacultadArtesUC) April 20, 2023

En conversación con el mismo medio, contó que pese al accidente nunca pensó en la eutanasia. "Elegí vivir y asumir los costos y los beneficios", indicó en esa oportunidad.

El equipo Mytobii permitía que Alberto se comunicara con la mirada y gracias a él pudo escribir su novela biográfica y la obra "Los gigantes de la montaña presentan Lear", la cual fue estrenada en 2014 en el teatro de la UC.

"Es un gran honor para mí volver a dirigir. Los nervios son los mismos de antes (...) Para quienes pensaban que no podía dirigir ni actuar, ya ven que no fue imposible", comentó al citado medio un poco antes del estreno de la obra.

