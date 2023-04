"Nos dan demasiado miedo": El problema de Coni y Romina Piccoli en su departamento que compraron en Italia

20 abr. 2023 - 18:00 hrs.

Las hermanas Constanza y Romina Piccoli se compraron un departamento en la localidad de Paola, al sur de Italia.

La vivienda que adquirieron las influencers cuenta con tres habitaciones y un gran baño, con vista al mar; y actualmente, están arrglando detalles del departamento.

Con la adquisición, Constanza, actriz y estudiante de ingeniería comercial, y Romina, estudiante de psicología, cumplieron el sueño que tenían desde hace más de 10 años, cuando visitaron por primera vez Italia.

"Nos dan demasiado miedo"

Aunque el lugar en que se sitúa su departamento es de ensueño, las hermanas Piccoli están enfrentando un grave problema: la aparición de cucarachas en la vivienda.

Mediante un video compartido a través de Instagram, la actriz de la extinta serie "BKN" de Mega señaló: "Con la Roma tenemos un tema. Entre ayer y hoy aparecieron cucarachas en el departamento. Este es un tema grave".

"No nos puede pasar cuando se van las sacacucarachas (refiriéndose a unas amigas)", agregó Romina.

Ante eso, Constanza explicó: "A nuestras amigas no les dan miedo, entonces las sacaban para no matarlas, las tiraban a un lugar seguro como afuera. La cosa es que no sabemos qué hacer".

La actriz luego detalló que: "Vamos a llamar a (algo) de plagas porque de verdad no podemos convivir con ellas. Nos dan demasiado miedo, ni siquiera las podemos matar".

Finalmente, expresó: "No empiecen aquí los defensores de las cucarachas, no las voy a matar porque ni siquiera puedo hacerlo".

