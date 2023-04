"Quedé maravillosamente linda": Helhue Sukni se sometió a procedimiento estético en su rostro

20 abr. 2023 - 12:00 hrs.

La reconocida abogada Helhue Sukni se sometió a un procedimiento estético en su rostro.

La defensora acudió hasta una clínica donde le inyectaron ácido hialurónico en su nariz, con el fin de redefinir su perfil sin necesidad de una cirugía.

Ir a la siguiente nota

"Quedé maravillosamente linda"

El procedimiento se desarrolla de manera ambulatoria, y Sukni utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo quedó su nariz.

"Hola amigos, ahora me vine a arreglar la nariz, me van a poner ácido hialurónico, duele más que la chu..., pero no importa, para ser bella hay que ver estrellas", comenzó diciendo.

En otra publicación, Sukni aparecía con la doctora Jael Bitran, encargada de efectuar el procedimiento.

La profesional explicó que "vamos a hacer un retoque de su nariz, le vamos a levantar un poquito la punta, porque ella igual tiene una nariz súper bonita, pero le vamos a levantar la punta para que no se caiga cuando sonría".

La abogada ya se había realizado este procedimiento en ocasiones anteriores, donde había sentido gran dolor, sin embargo, en esta ocasión no le dolió nada,

"Quedé maravillosamente linda. Me encantó porque me quedó la nariz más chiquitita", dijo tras la intervención.

"No me dolió porque yo me había echado antes, me recag... de dolor, acá nada de dolor y sin anestesia", añadió Sukni, para luego mostrar cómo quedó su nariz.

Revisa los registros

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos