Tiktoker "Chico Eléctrico" se luce dando charlas motivacionales: "Se puede salir de la soledad y depresión"

20 abr. 2023 - 05:50 hrs.

¿Qué pasó?

Su nombre es Joseph Rivas y es un joven de 18 años que durante la Teletón 2022 saltó a la fama luego que se contará su historia de vida, donde reveló que sufrió una inflamación cerebral que lo dejó con varias secuelas.

Debido a que evidencia temblores involuntarios, fue apodado como “Chico Eléctrico”. Y en la actualidad es un afamado tiktoker.

Ir a la siguiente nota

Charlas motivacionales, su nueva vocación

En los últimos días a Joseph se le ha visto concurriendo a eventos masivos, dirigiéndose y dialogando con grupos de personas que van a escuchar y participar de sus charlas motivacionales.

“Chico Eléctrico” contó en conversación con Las Últimas Noticias que antes de embarcarse en esta aventuro, dudó. “Me dio miedo, porque me imaginé que sería como una disertación frente a mucha gente”.

En Tik Tok comenzó a publicar videos que daban a conocer cómo enfrentar situaciones adversas y eso fue lo que lo inspiró a motivar a otros.

“Pensé por qué no le doy más si después se aprende, ya que lo que quiero decir no es un guión, es la verdad, con mensajes claros, como no al bullyng y que se puede salir de la soledad y la depresión”, explicó.

Sobre cómo se siente al repasar duros momentos de su vida, Jospeh aseveró que “me emociona y me duele pensar en mi vida antigua, que casi todos los que estaban se fueron por mi condición. Pero mientras voy contándola me emociona poder decirles a los cabros que empecé sin opciones y que pude salir, ahora puedo ayudar”.

Sobre a qué le gustaría dedicarse en un futuro próximo, contó que “siempre me ha gustado el modelaje. Si eso no se da, me gusta también la actuación. También espero viajar y llevar mis charlas a todo Chile y el mundo”.

Todo sobre TikTok