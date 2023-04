"Me dejó con más secuelas de lo que pensaba": Fran García-Huidobro revela problema de salud tras accidente

19 abr. 2023 - 10:00 hrs.

La conductora de televisión, Francisca García-Huidobro sufrió un problema con su automóvil cuando volvía a Santiago desde Maitencilllo, la semana pasada.

Según contó la actriz, en esa oportunidad, tuvo una "pequeña emergencia" debido a que reventó un neumático.

Ir a la siguiente nota

Lo que no espetaba es que ese percance le traería una importante secuela de salud que la ha mantenido con reposo.

Instagram @la.frangh

"Me dejó con más secuelas de lo que pensaba"

Mediante un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram, la animadora relató el motivo por el cual había estado alejada de las redes sociales.

"Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están? Yo bien desaparecida de las redes, porque el pencazo del auto del martes pasado me dejó con más secuelas de lo que yo pensaba", comenzó diciendo.

García-Huidobro agregó que "me fisuré una costilla, así que he estado en reposo los últimos cinco días con muchos remedios que me tienen podrida. Pero vuelvo, sí, no me morí, aquí estoy".

La actriz de profesión también señaló que el pasado martes grabaría un capítulo para un programa de Chilevisión, el cual se estrenaría esta semana, y donde contaría más detalles de lo ocurrido.

"Nada grave en todo caso, pero lo suficiente grave para tenerme fuera de servicio una semana. Besos y nos vemos pronto", finalizó.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos