Este será el plato que se comerá en la coronación del rey Carlos III

El próximo 6 de mayo se celebrará la coronación del rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, en la Abadía de Westminster, en el Reino Unido.

Recientemente, la cuenta de Twitter de la familia real anunció el plato que se comerá ese gran día.

Cabe recordar que en 1953, cuando se llevó a cabo la coronación de la reina Isabel II, el plato que se sirvió fue el denóminado "pollo de la coronación".

El día de la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila, se comerá un quiche de espinacas, habas y estragón.

El plato denominado como "quiche de la coronación", además de espinacas, habas y estragón, lleva leche, crema, huevos y queso cheddar.

La preparación "se adapta fácilmente a diferentes gustos y preferencias", explicaron con un video de una chef que prepara la receta. "Se puede comer caliente o fría con una ensalada verde y papas nuevas hervidas", agrega.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP