Lisandra Silva anuncia que podría estar embarazada de su tercer hijo: "Todo puede pasar"

La empresaria Lisandra Silva sorprendió al anunciar que podría estar embarazada de su tercer hijo junto al bailarín Raúl Peralta.

La pareja actualmente tiene dos hijos: Noah, que nació en mayo de 2020, y Leiah, que está próxima a cumplir su primer año de vida.

Fue durante una transmisión en vivo de Instagram, realizada por Angélica Castro, cuando Silva anunció que tiene indicios de que podría estar esperando su tercer hijo.

"Me pasa muy recurrente cuando estoy embarazada"

"Hay una anécdota muy divertida, y es que yo soy una persona que duerme súper poco, tengo el sueño superligero y es imposible para mí dormir una siesta durante el día o algo así", empezó diciendo la empresaria.

En esa línea, relató que: "Yo no puedo, pero ni los fines de semana, el cerebro no se apaga. Y este sábado o domingo, me pasó una cosa rarísima, estaba con la Leiah y me quedé dormida".

Al despertar "veo a Raúl así como preocupado: ‘¿Qué te pasa? ¿Estás bien?’, y yo estoy bien, me quedé así dormida", agregó.

El hecho de haberse quedado dormida sin buscarlo, para algunos puede parecer normal, sin embargo, para Lisandra fue impactante, ya que es un indicio que ha tenido en todos sus embarazos.

"Es algo que me pasa muy recurrente cuando estoy embarazada, que me da como esa cosa fulminante, que me quedo dormida", se sinceró.

La situación no dejó indiferente a la cubana, quien contó que estuvo toda la noche pensando en el posible tercer hijo, pese a que no está en sus planes.

Tras la consulta de Castro, Lisandra señaló que volver a convertirse en madre "no es la idea", y respecto a si está realmente embarazada, aseguró que: "No sabemos, no sabemos. No es la idea, todo puede pasar".

