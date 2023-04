Hijo de Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier quiere ser boxeador profesional: "¿Quién soy yo para frenarlo?"

18 abr. 2023 - 19:00 hrs.

La cantante Karen Bejarano reveló que su hijo Guillermo Verdier, quien es fruto de su relación con el exchico "Mekano" Juan Pablo Verdier, quiere ser boxeador.

El adolescente cumplió 16 años a mediados de enero y, además de su gusto por la música, también tiene un gran interés por el boxeo.

Ir a la siguiente nota

"¿Quién soy yo para frenarlo?"

Respecto a los anhelos de su hijo, la intérprete señaló a Página 7 que: "Lo tiene clarísimo. Le encanta la música, pero su pasión es el boxeo. Quiere ser boxeador y seguirlo como algo profesional. Tiene las condiciones, ¿y quién soy yo para frenarlo?".

La cantante se refirió a su modo de crianza y aseveró que "siempre he ido en esa parada donde él puede decir lo que siente, lo que quiere, lo que piensa y lo que no, también".

Considerando los riesgos que podría implicar la práctica del boxeo, "independiente de que me pueda dar mucha pena y nervio que le peguen fuerte en su carita… Yo le digo: 'Guillermo, si te pegan, me voy a subir al ring y lo voy a agarrar de las mechas’. Yo le aviso que no respondo", bromeó.

Practica boxeo junto a su padre

La llegada de su hijo a este deporte comenzó luego de su paso por el karate y el jiu-jitsu.

"Lo empezó a practicar hace rato. Partió con karate, después jiu-jitsu y ya cuando le presentaron el box, le encantó. Ahí se quedó y entrena 3 veces a la semana con un profesor profesional", agregó la exMekano.

Las metas que Guillermo tiene a corto plazo es poder, a fin de año, participar en torneos para gente de su edad. "¿Quién sabe si el día de mañana tenemos un campeón nacional? Qué orgullo sería", acotó Bejarano.

Quien también está contento con la decisión de Guillermo es Juan Pedro.

"Está feliz, porque a él le gustan mucho las artes marciales mixtas y relata peleas de MMA con Gonzalo Egas, así que hace rato le gusta como espectador (...) Ahora está detrás también, y está entrenando con el Guille", acotó Bejarano.

"Me gusta que hagan match padre e hijo, porque es deporte, y eso siempre hace bien", finalizó la cantante nacional.

Todo sobre Famosos chilenos