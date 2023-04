"Tuve la suerte de que no me mataran": Exbailarín de 'Rojo' sufrió violento asalto tras realizar un show

17 abr. 2023 - 18:00 hrs.

El bailarín Ernesto Bravo, exparticipante del programa "Rojo", fue víctima de un asalto el pasado sábado.

Bravo se presentó en el casino de Talca, donde le pagaron con dinero en efectivo. Tras el show, el artista portaba la ganancia en un banano, cuando fue interceptado por tres delincuentes.

"Me asaltaron, me robaron toda la plata de ayer, mi billetera, me agarraron entre tres hue…", contó mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En la publicación también agradeció haber tenido "la suerte de que no me mataran tres tipos bajo los efectos de la cocaína".

"Empezaron a pegarme en la cabeza"

Posteriormente, en conversación con el portal Fotech, el exparticipante del programa "El Retador" de Mega, entregó más detalles de lo ocurrido.

Los hechos sucedieron cuando estaba "saliendo de trabajar del casino de Talca". Al respecto, detalló que: "Ahí nos pagan en efectivo y yo justo ese efectivo lo traía en un banano. Cuando me bajo en San Bernardo, me interceptan tres tipos extranjeros. Obviamente con jockey, tapándose la cara, con una estrategia para asaltarme", detalló.

El bailarín también acusó que "me empezaron a decir 'oye, qué buena ropa, qué buena ropa tienes, aquí hay plata…'. Eran venezolanos, me decían eso y empezaron a pegarme en la cabeza y en el cuello. Me botaron el sombrero, yo lo recogí y ando cojeando porque estoy esguinzado".

En el banano que le robaron "tenía todos mis documentos, la plata recién pagada de mis shows que conseguí con un sacrificio enorme. Yo hago las coreografías, me doy el tiempo de crear estos shows. Algo tan personal mío y que también es mi propio trabajo", finalizó el afectado.

