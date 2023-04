"Somos dos cantando ahora": Cazzu revela su embarazo en un concierto en Argentina

16 abr. 2023 - 14:05 hrs.

La rapera argentina, Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, reveló ayer una sorpresa que algunos de sus fans ya esperaban.

Mientras estaba cantando en su concierto en Argentina, la cantante de 29 años mostró su estado de embarazo, impactando a toda su fanaticada.

"Ahora somos dos cantando"

Todo sucedió durante el concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras presentaba su nuevo disco. Nena Trampa Deluxe, el que cuenta con colaboraciones con artistas como Young Miko, La Joaqui y Ñengo Flow.

Cazzu estaba con un tapado acolchado blanco que dejó caer, revelando su cuerpo con un traje ajustado con transparencias, donde se observó claramente su estado de embarazo.

“Es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias. ¿No les parece que estoy cantando mejor?”, preguntó la cantante en ese momento, de acuerdo a TN.

Después dijo, ante un público emocionado, "es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno".

Luego, añadió “quiero darles las gracias por estar siempre conmigo, por compartirlo. Somos mucha gente aquí dentro, no sé si me esperaba alguna vez cantar frente a tanta gente, pero aquí estamos”.

“Aun así, yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”, cerró.

La artista publicó un video en su cuenta de Instagram sobre el momento en que reveló su embarazo, recibiendo más de 800 mil "Me gusta" y comentarios de otros artistas como Natti Natasha y Brytiago.

