"Sus días de socialización han quedado atrás": Captan a Jack Nicholson tras 18 meses alejado de los medios

El destacado actor Jack Nicholson (85) había pasado 18 meses, es decir, un año y medio sin hacer ningún tipo de aparición pública.

La última vez que se había dejado ver fue el 19 de octubre de 2021, cuando asistió junto a su hijo Ray a un partido de básquetbol, siendo fotografiado por la prensa.

Luciendo una mascarilla en su barbilla y unos anteojos de sol café, Nicholson sonrió frente a la prensa, mientras miraba el partido entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Sin embargo, ahora, el medio británico Daily Mail captó imágenes gracias a un paparazzi, desde las afueras de la casa de Jack Nicholson, mientras él estaba sentado en un balcón.

Luciendo una polera naranja y un pantalón oscuro, el actor aparece mirando hacia el patio e incluso levanta su brazo en una ocasión.

