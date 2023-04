"Te me vuelves a cruzar y te voy a...": Eloy realiza dura amenaza a Diego en "Hijos del Desierto"

11 abr. 2023 - 00:00 hrs.

Un tenso cruce entre Eloy Zapata y Beto se vivió en el último capítulo emitido de "Hijos del Desierto", este lunes 10 de abril.

Desde que Eloy Zapata se hizo cargo del Pirandelli que quiere cambiar el giro del reconocido centro de espectáculos, queriendo incorporar número de revistas, además de la venta de sustancias ilícitas.

"Es un centro de espectáculos, no un burdel"

"Don Eloy, el Pirandelli con mucho esfuerzo ha obtenido un prestigio importante en Valparaíso", le advirtió Beto, quien luego agregó que "yo no me opongo a los números revisteriles, pero este un centro de espectáculos don Eloy, no un burdel".

Beto también le expresó su preocupación por la comercialización de cocaína dentro del local.

"Se va a correr la voz y nuestros clientes más importantes y decentes se van a ir", añadió.

Eloy amenaza a Diego

En ese momento, Diego interrumpió la conversación apoyando a Beto, pero Eloy no se tomó a bien su opinión.

"Considero que eso no se debería vender acá", apuntó Diego, lo que provocó que Eloy se le acercara y lo amenazara.

"Te lo voy a decir muy tranquilo, estoy respirando profundo, vo' te me volví a cruzar, me volví a dirigir la palabra y te voy a cortar todos los dedos, vas a terminar tocando el piano con los cachetes del poto", le respondió un enfadado Eloy.

