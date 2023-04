"Nuestra relación es muy sana y respetuosa": Mauricio Pinilla se refiere a su pololeo con Gala Caldirola

08 abr. 2023 - 08:00 hrs.

Mauricio Pinilla publicó en redes sociales una foto besando a su actual pareja, la modelo española Gala Caldirola, luego de que su relación fuera ampliamente rumoreada.

El exfutbolista anunció el fin de su relación con la influencer Gissella Gallardo a inicios de este 2023, motivo por el que ambos han estado en el ojo de la polémica.

Sin embargo, los rumores de que el exfutbolista y la modelo estaban saliendo, vienen desde agosto de 2022. Posteriormente, en diciembre del mismo año, surgió un video en el que aparecía la pareja comiendo en un restaurante.

Tras el anuncio, el exjugador conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo se siente con su nueva pareja.

Mauricio Pinilla y su relación con Gala Caldirola

"Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos", dice Pinilla al hablar sobre Gala.

"Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas", dice el exatacante de la Universidad de Chile.

Sobre por qué no habían oficializado antes su relación, Mauricio señala que, "quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices".

"Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad"

