¡Impacto total! Mariana le confesó a Irene que tiene secuestrado a Julián en "Juego de Ilusiones"

¡Vuelco total en "Juego de Ilusiones"! Mariana (Carolina Arregui) no soportó la presión y le confesó a Irene (Loreto Valenzuela) que es ella la persona que tiene secuestrado a Julián (Julio Milostich).

Todo ocurrió en una emotiva escena, en la que Mariana terminó llorando frente a Irene, contándole toda la verdad que por más de 50 capítulos había guardado.

Mariana contó toda la verdad

Mariana llegó hasta el strip center con el objetivo de buscar refugio en Mario (Patricio Achurra), ya que haber visto el cadáver embalsamado de su madre le afectó emocionalmente.

La mujer no se atrevió a contarle lo que había visto y le vino una crisis, escondiéndose en la tienda que le arrendó Irene. Allí pensó que estaría en paz, pero a los minutos llegó el detective Ignacio (Felipe Contreras) a interrogarla, ya que encontró sus huellas en la cámara con que Julián grabó su video.

Al verse acorralada, quien llegó a salvarla fue Irene, quien echó al investigador del lugar y tras consolarla, la instó a que le contara lo que la tenía tan preocupada.

Irene consolando a Mariana

"Yo sé que tú viniste a hablar con el Mario, pero me tienes a mí, y yo tengo la fuerza para levantar un camión con esta mano si se me antoja. Y con esa misma fuerza te puedo levantar a ti. Pero me tienes que decir qué es lo que esta pasando porque yo no puedo hacer nada", señaló.

En esta línea, el personaje de Loreto Valenzuela le dijo que sabe que ella le ha mentido, ya que reconoció la letra de Julián en la carta que él logró ingresar a la casa, en donde pedía ayuda.

"Es verdad... yo soy la que tiene secuestrada a Julián", confesó entre lágrimas, dejando completamente impactada a Irene.

Mariana llorando mientras contaba la verdad

¿Qué pasará en adelante? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones"

