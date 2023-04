"La amo sin haberla visto": Anuel AA reconoce la paternidad de una segunda hija fruto de una relación pasajera

06 abr. 2023 - 16:00 hrs.

El cantante Anuel AA anunció esta semana que tiene una segunda hija, luego que asumiera la paternidad de Gianella, a quien tuvo tras un breve "affaire" la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de canciones como "Más rica que ayer", subió una serie de imágenes junto a su hijo mayor, Pablito, sentados en un sillón.

Ir a la siguiente nota

"Dos hermanitas hermosas"

En la descripción fue donde dio el anuncio, de forma indirecta, tras escribir lo que sería una conversación que habría tenido con el niño de 10 años.

"Pablo Anuel, sí, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos. Un día, pronto", redactó, junto a una serie de emojis de una cara con estrellas en vez de ojos y las banderas de Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, correspondiente a las nacionalidades de sus hijos.

Recordemos que a comienzos de marzo de este 2023, Anuel tuvo a su hija menor, a quien bautizó como Cattleya, junto a su expareja, la cantante Yailin "La Más Viral".

Revisa la publicación

Publicación de Anuel AA

Una paternidad cuestionada

Cabe precisar que la modelo colombiana Melissa Vallecilla sentenció en varias oportunidades que su bebé, Gianella, era hija de Anuel AA, acusando que con él tuvo una relación hace algunos meses, mientras el artista estaba con Yailin.

Algo que Anuel se encargó de desmentir, al mismo tiempo que asumió la paternidad de su hija en el posteo donde aparece sentado junto a su hijo mayor.

Anuel

Lo anterior porque entre los comentarios que recibió, él también escribió uno, dejando en claro desde un comienzo que "no puedo ni dejaré ninguna hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de como pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún".

"Ese amor que conocí con Cattleya (hija menor) me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad. Si salió que es mía, ¡es mía! Yo respetaba y respeto a mi expareja por la forma negativa y con tanta maldad en la que salió diciendo que estuvo conmigo 8-9-10 meses en una relación, cuando yo na' más la vi 4 o 5 horas...", añadió.

Para dejar más en claro que no engañó a ninguna de sus novias, expuso que este encuentro con Melissa Vallecilla "fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero".

El comentario de Anuel AA

Comentario de Anuel AA reconociendo su paternidad

Todo sobre Famosos